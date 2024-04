Découvrir Mesnil-Panneville autrement Mesnil-Panneville, mercredi 26 juin 2024.

Découvrir Mesnil-Panneville autrement Mesnil-Panneville Seine-Maritime

Avec l’association Et Cric Et Crac, Contes et Rencontres.

Une déambulation en histoires, contes et chansons pour un éveil des petits comme des grands sur le patrimoine local. Partez à la découverte de Mesnil-Panneville au fil de ses ruelles et de ses chemins accompagnés de deux conteuses et d’un musicien-guitariste l’église du village, ses maisons à colombage, son colombier octogonal ou encore ses fermes et ses traditions rurales. Les notes de musique se mêleront aux mots et à l’imaginaire pour un moment de détente en famille.

Avec l’association Et Cric Et Crac, Contes et Rencontres.

Une déambulation en histoires, contes et chansons pour un éveil des petits comme des grands sur le patrimoine local. Partez à la découverte de Mesnil-Panneville au fil de ses ruelles et de ses chemins accompagnés de deux conteuses et d’un musicien-guitariste l’église du village, ses maisons à colombage, son colombier octogonal ou encore ses fermes et ses traditions rurales. Les notes de musique se mêleront aux mots et à l’imaginaire pour un moment de détente en famille. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-26 14:30:00

fin : 2024-06-26 16:30:00

Mesnil-Panneville 76570 Seine-Maritime Normandie tourisme@yvetot-normandie.fr

L’événement Découvrir Mesnil-Panneville autrement Mesnil-Panneville a été mis à jour le 2024-04-09 par Yvetot Normandie Tourisme