“Dans la Venise provençale, vivaient trois frères pêcheurs. Malgré leur métier difficile, ils étaient toujours de bonne humeur et s’entendaient très bien. Mais un jour, ils eurent une idée… comment dire… qui ne volait pas très haut. Ils voulurent savoir qui était le meilleur… (je vous l’avais dit que ce n’était pas l’idée du siècle…). Et forcément ils finirent par se disputer… (oui forcément…) Si tu trouves le moyen de les réconcilier, non seulement tu gagneras une récompense, mais en plus comme tu auras fait une bonne action cela comptera pour ton karma et ça c’est cool… ”

15€ la box pour toute la famille. En autonomie au départ de l’Office de Tourisme de Martigues

Une box ” Chasseurs de Trésor ” renfermant plusieurs énigmes à résoudre en déambulant dans les trois quartiers de Martigues. Office de tourisme de Martigues Rond-point de l’hôtel de ville 13500 Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

