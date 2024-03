Découvrir l’invisible rue de l’église Le Bizot, vendredi 7 juin 2024.

Découvrir l’invisible rue de l’église Le Bizot Doubs

Vous avez entendu parler du Reiki, ou de techniques de guérison énergétique et vous voulez en savoir plus ? Durant cet atelier de 4H , vous allez découvrir ce que l’invisible a à nous raconter, en apprenant et expérimentant la loi de l’attraction, les synchronicités, la

protection énergétique, et comment développer votre intuition. Prix Libre Inscription Avant le 06.06 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 14:00:00

fin : 2024-06-07 18:00:00

rue de l’église L’écolette

Le Bizot 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté monnotnature@gmail.com

