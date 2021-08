Montbrison Hôtel d'agglomération Loire-Forez Loire, Montbrison Découvrir l’hôtel d’agglomération de Montbrison Hôtel d’agglomération Loire-Forez Montbrison Catégories d’évènement: Loire

Hôtel d’agglomération Loire-Forez, le samedi 18 septembre à 11:00

Depuis 2010, l’ancienne école primaire supérieure accueille les services de Loire Forez agglo. Venez découvrir l’histoire de ce bâtiment et de sa réhabilitation.

30 personnes maximum (sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période).

Connaissez-vous l’histoire de ce bâtiment institutionnel ? Hôtel d’agglomération Loire-Forez 17, boulevard de la préfecture, 42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Montbrison Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00

