Découvrir l’exposition “Le destin du Minotaure” sous un autre jour. Musée d’art contemporain,collection lambert Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Vaucluse

Découvrir l’exposition “Le destin du Minotaure” sous un autre jour. Musée d’art contemporain,collection lambert, 14 mai 2022, Avignon. Découvrir l’exposition “Le destin du Minotaure” sous un autre jour.

Musée d’art contemporain, collection lambert, le samedi 14 mai à 19:00

Pour cette nouvelle Nuit des Musées, les élèves du collège la Salle d’Avignon réinventeront la médiation ! Accompagnés depuis plusieurs mois par l’artiste Fabienne Guilbert Burgoa et le danseur Fabien Almakiewicz dans le cadre du dispositif national _La classe, l’œuvre,_ ils proposeront lors de cette soirée des performances autour des œuvres de Georges Tony Stoll. Textes, mouvements et costumes seront pensés par ces jeunes artistes et permettront de découvrir l’exposition _Le destin du Minotaure_ sous un autre jour.

Tarif : 2€ / Gratuit pour les moins de 12 ans

Pour cette nouvelle Nuit des Musées, les élèves du collège la Salle d’Avignon proposeront des performances autour de l’exposition Le destin du Minotaure de Georges Tony Stoll. Musée d’art contemporain,collection lambert Hôtel de Caumont 5, rue violette, Avignon, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’azur Avignon Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Avignon, Vaucluse Autres Lieu Musée d'art contemporain,collection lambert Adresse Hôtel de Caumont 5, rue violette, Avignon, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'azur Ville Avignon lieuville Musée d'art contemporain,collection lambert Avignon Departement Vaucluse

Musée d'art contemporain,collection lambert Avignon Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avignon/

Découvrir l’exposition “Le destin du Minotaure” sous un autre jour. Musée d’art contemporain,collection lambert 2022-05-14 was last modified: by Découvrir l’exposition “Le destin du Minotaure” sous un autre jour. Musée d’art contemporain,collection lambert Musée d'art contemporain,collection lambert 14 mai 2022 Avignon collection lambert Avignon Musée d'art contemporain

Avignon Vaucluse