Découvrir l’exposition “Le destin du Minotaure” sous un autre jour. Musée d’art contemporain, collection lambert, 14 mai 2022 19:00, Avignon.

Pour la 18ème édition de la nuit européenne des musées, la Collection Lambert prévoit de nombreuses activités. C’est l’occasion de découvrir les expositions avec un programme de médiation inhabituel !

Pour cette nouvelle Nuit des Musées, les élèves du collège la Salle d’Avignon réinventeront la médiation !

Accompagnés depuis plusieurs mois par l’artiste Fabienne Guilbert Burgoa et le danseur Fabien Almakiewicz dans le cadre du dispositif national _La classe, l’œuvre,_ ils proposeront lors de cette soirée des performances autour des œuvres de Georges Tony Stoll.

Textes, mouvements et costumes seront pensés par ces jeunes artistes et permettront de découvrir l’exposition _Le destin du Minotaure_ sous un autre jour.

Price: 2€ / Free for children under 12 Saturday 14 May, 19:00

¡Para esta nueva Noche de los Museos, los alumnos del colegio la Salle d’Avignon reinventarán la mediación! Acompañados desde hace varios meses por el artista Fabienne Guilbert Burgoa y el bailarín Fabien Almakiewicz en el marco del dispositivo nacional La clase, la obra, propondrán en esta velada actuaciones en torno a las obras de Georges Tony Stoll. Textos, movimientos y trajes serán pensados por estos jóvenes artistas y permitirán descubrir la exposición El destino del Minotauro bajo otra luz.

Precio: 2€ / Gratis para menores de 12 años Sábado 14 mayo, 19:00

Hôtel de Caumont 5, rue violette, Avignon, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’azur 84000 Avignon Provence-Alpes-Côte d’Azur