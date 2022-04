DÉCOUVRIR L’ESPRIT DES CHEVAUX À TRAVERS LES TRADITIONS AMÉRINDIENNES Saint-Brevin-les-Pins, 2 mai 2022, Saint-Brevin-les-Pins.

DÉCOUVRIR L’ESPRIT DES CHEVAUX À TRAVERS LES TRADITIONS AMÉRINDIENNES Saint-Brevin-les-Pins

2022-05-02 – 2022-05-02

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Découvrir l’esprit des chevaux à travers les traditions amérindiennes

Adolescents vers une conscience du cheval

Les chevaux sont des êtres sensibles et intelligents.

Viens découvrir leurs besoins, leur mode de vie, leurs interactions dans le troupeau et le rôle qu’ils sont prêts à jouer auprès des humains.

C’est en les connaissant que tu sauras établir une véritable connexion avec eux.

Ici, ils vivent en autonomie sur 60 000 m² ; ils descendent tout seuls boire quand ils en ont envie.

Le cheval nous ramène à l’essence de la Terre, du vivant. Il nous connecte aux éléments.

Chez les indiens Navajos le cheval est un être sacré. Il est le lien entre le ciel et la terre. Il est présent dans de nombreuses cérémonies.

Dans notre culture Européenne,nous avons le mythe de Pégase, cheval ailé vénéré par les Grecs. Il figure l’imagination créatrice et l’élévation spirituelle capable d’élever l’homme.

Tu découvriras comment le cheval a été créé puis donné aux hommes selon les légendes Navajos.

De manière symbolique le stage comprend aussi la réalisation de ton attrape-rêves.

L’idée de ce stage est de t’aider à te connecter à l’esprit des chevaux, pour interagir en harmonie avec eux dans le respect réciproque. Cette harmonie vous permettra de danser ensemble.

Nous proposons sur 2 jours

– des interactions avec les chevaux en longe et en liberté dans la nature

– contes et légendes indiennes

rituels de protection

– développement de la connexion à l’esprit du cheval ( intention)

– peinture des symboles sur chevaux.

– réalisation de son attrape rêve

– des périodes de réflexion et d’échanges en groupe

Encadré par

Josiane Bellanger : Coach professionnelle certifiée formée à l’Université Catholique de l’Ouest, équicoach et équithérapeute. Propriétaire des chevaux elle veille à leur offrir un cadre de vie en grandes prairies proche de leurs milieux de vie d’origine.

et

Apéro, Jade, Bellissimo, Sony, Haïta

Modalités pratiques

Dates et horaires :

Jeudi 14 Avril 2022 9 h à Vendredi 15 Avril 2022 16 h

Stage sur Saint Brévin (44250):17 chemin des Hislettes

Prix ​​du stage : 220 € repas inclus

Lieu : petite structure équestre en pleine nature en zone préservée sur Saint Brévin les Pins (ville côtière) sur plusieurs hectares.

Participants : 6 personnes maximum . Il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience avec les chevaux juste l’envie d’apprendre à les connaitre.

Une attention particulière est portée à la notion de respect de chacun, de partage et d’entraide.

Matériel : vêtements souples et confortables adaptés à la météo extérieure et bottines, chaussures randonnées ou baskets.

Pour toute demande contactez : Josiane: 06 47 01 08 09 josiane.bellanger44@outlook.com

josiane.bellanger44@outlook.com +33 6 47 01 08 09 https://coachingconfiance.com/

Saint-Brevin-les-Pins

