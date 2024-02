Découvrir les sercrets de fabrication du cidre normand ! Valambray, samedi 31 août 2024.

Découvrir les sercrets de fabrication du cidre normand ! Valambray Calvados

On ne peut pas repartir d’un séjour en Normandie sans rapporter un bon cidre. Experts en la matière, venez visiter le Domaine des cinq autels. Découvrez leurs breuvages d’exception, élevés en agriculture biologique, sans sulfites et neutres en carbone. Le savoir-faire des cinq autels se transmet de père en fils, dans le respect de la terre depuis 1944.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-31 14:00:00

fin : 2024-08-31 16:00:00

3 Rue de la Forge

Valambray 14190 Calvados Normandie officetourisme@valesdunes.fr

