Genève Bibliothèque de la Cité Genève Découvrir les ressources numériques des Bibliothèques Municipales en compagnie d’un-e bibliothécaire Bibliothèque de la Cité Genève Catégorie d’évènement: Genève

Découvrir les ressources numériques des Bibliothèques Municipales en compagnie d’un-e bibliothécaire Bibliothèque de la Cité, 6 décembre 2021, Genève. Découvrir les ressources numériques des Bibliothèques Municipales en compagnie d’un-e bibliothécaire

Bibliothèque de la Cité, le lundi 6 décembre à 09:45

La visite contiendra les éléments suivants : * Présentation du catalogue en ligne * Comment chercher des documents * Comment accéder aux conseils des bibliothécaires * Comment accéder à son compte lecteur * Présentation des ressources numériques : présentation de PressReader, des plateformes d’autoformation et des démarches pour emprunter des livres numériques et audio * Présentation du service _”Empruntez un.e bibliothécaire”_ pour toutes vos questions liées au numérique. Vous pouvez prendre votre tablette, liseuse ou ordinateur. Des ordinateurs sont à disposition. Inscription gratuite pour être membre des Bibliothèques municipales sur présentation d’une pièce d’identité. Cette animation est proposée dans le cadre des activités semestrielles de Cité Seniors, nous vous invitons à [consulter le programme](https://www.geneve.ch/sites/default/files/2021-09/programme-activites-cite-seniors-oct-dec-2021-ville-ge.pdf) pour plus d’activités adressés aux seniors, mais pas que!

Gratuit, sur inscription

Durant ce rendez-vous, un.e bibliothécaire vous accompagne dans la découverte du catalogue en ligne et des ressources numériques des Bibliothèques Municipales Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-06T09:45:00 2021-12-06T11:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Bibliothèque de la Cité Adresse Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Ville Genève lieuville Bibliothèque de la Cité Genève