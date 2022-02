Découvrir les petites bêtes de l’eau à la Brèche au diable Soumont-Saint-Quentin Soumont-Saint-Quentin Catégories d’évènement: Calvados

Soumont-Saint-Quentin

Découvrir les petites bêtes de l'eau à la Brèche au diable Soumont-Saint-Quentin, 15 juillet 2022, Soumont-Saint-Quentin.

2022-07-15 14:00:00 – 2022-07-15 16:30:00

Soumont-Saint-Quentin Calvados

Chaussez de bottes et équipez d'épuisettes, allons découvrir les petites bêtes qui se cachent dans le Laizon. Nous pourrons observer à l'aide d'outils les nombreux insectes aquatiques, peut-être aussi quelques poissons comme le chabot. A chacun sa technique pour se dissimuler et vivre dans l'eau, il suffit d'ouvrir l'œil.

(2km/2h30) – Niveau 2

(2km/2h30) – Niveau 2 Chaussez de bottes et équipez d’épuisettes, allons découvrir les petites bêtes qui se cachent dans le Laizon. Nous pourrons observer à l’aide d’outils les nombreux insectes aquatiques, peut-être aussi quelques poissons comme le chabot. A chacun sa… loic.nicolle@gmail.com +33 6 09 36 58 08 Chaussez de bottes et équipez d’épuisettes, allons découvrir les petites bêtes qui se cachent dans le Laizon. Nous pourrons observer à l’aide d’outils les nombreux insectes aquatiques, peut-être aussi quelques poissons comme le chabot. A chacun sa technique pour se dissimuler et vivre dans l’eau, il suffit d’ouvrir l’œil.

(2km/2h30) – Niveau 2 Soumont-Saint-Quentin

