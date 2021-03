Château-Gaillard Lukéa Château-Gaillard DÉCOUVRIR LES OUTILS DE LA PENSÉE VISUELLE Lukéa Château-Gaillard Catégorie d’évènement: Château-Gaillard

Découvrez des méthodes simples, transposables dans votre quotidien, quelque soit votre niveau de dessin !

——————————————————————————————————— ### Une journée 80 % pratique, 20 % méthodologique & 100 % ludique Au programme : * Découvrir & comprendre les outils de la pensée visuelle * Être capable d’organiser ses idées, son travail, son temps grâce aux outils de la pensée visuelle * Communiquer de manière créative & visuelle ses idées, ses projets * Mobiliser les méthodes de la pensée visuelle pour favoriser l’intelligence collective. Durée : 9 h répartie en 3 sessions de 3h. Infos & contact :

[[www.lukea.fr](www.lukea.fr)](www.lukea.fr) ou [hello@lukea.fr](mailto:hello@lukea.fr) ou 04.74.34.36.35

360 € HT

Lukéa 120 rue de la Outarde, 01500 Chateau Gaillard

2021-04-09T13:30:00 2021-04-09T16:30:00;2021-04-16T13:30:00 2021-04-16T16:30:00;2021-04-23T13:30:00 2021-04-23T16:30:00

