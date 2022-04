Découvrir les oiseaux des bords de Marne Parc du Jard Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Découvrir les oiseaux des bords de Marne Parc du Jard, 22 mai 2022, Saint-Dizier. Découvrir les oiseaux des bords de Marne

Parc du Jard, le dimanche 22 mai à 08:30

Dans le cadre de la Journée mondiale de la biodiversité, la LPO Champagne-Ardenne organise une sortie observation pour découvrir les oiseaux des bords de Marne à Saint-Dizier. Encadré par deux ornithologues bénévoles, les participants emprunteront un parcours pédestre sans difficulté majeure en longeant dans un 1er temps la rive sud de la Marne jusqu’au pont de Vergy avant de revenir par le sentier de promenade aménagé sur la berge nord de la Marne jusqu’au Parc du Jard. Un parcours de 6 km environ agrémenté de nombreuses pauses d’observations destinées à découvrir la faune urbaine. Du matériel d’observation sera mis à disposition. Prévoir chaussures adaptées à la marche et vêtements en fonction des conditions météorologiques du jour. Le rendez-vous est fixé à 8h30 à l’entrée du Parc du Jard côté Pont Godard Jeanson

Inscription au 03.26.72.54.47

Sortie observation des oiseaux des bords de Marne à Saint-Dizier. Parc du Jard Avenue Belle Foret Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T08:30:00 2022-05-22T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Parc du Jard Adresse Avenue Belle Foret Ville Saint-Dizier lieuville Parc du Jard Saint-Dizier Departement Haute-Marne

Parc du Jard Saint-Dizier Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-dizier/

Découvrir les oiseaux des bords de Marne Parc du Jard 2022-05-22 was last modified: by Découvrir les oiseaux des bords de Marne Parc du Jard Parc du Jard 22 mai 2022 Parc du Jard Saint-Dizier Saint-Dizier

Saint-Dizier Haute-Marne