Dans une optique d’aide à l’orientation, l’école d’informatique Epitech vous propose une conférence sur les métiers du numérique. Cette intervention mettra en avant les métiers relatifs à l’informatique et au numérique, ainsi que les domaines dans lesquels il est possible de les exercer, et les débouchés possibles. Que vous soyez lycéen, parent, en reconversion ou simple curieux, venez découvrir ce secteur porteur et plein d’opportunités ! Durée : Live, 1h30 Pour qui : Tout public Outils : Un ordinateur et une connexion internet Intervenants : Marine Larose, chargée de communication à Epitech Nancy, et Morgane Heudelot, étudiante Epitech Nancy promotion 2023

Gratuit, sur inscription

Conférence en partenariat avec les ateliers numériques Google !

