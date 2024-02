Découvrir les lieux de mémoire de la rafle du Vel d’Hiv dans le 15e arr. Place des Martyrs-juifs-du-Vélodrome-d’Hiver Paris, dimanche 17 mars 2024.

Le dimanche 17 mars 2024

de 15h00 à 16h30

.Tout public. gratuit

30 personnes maximum

Rendez-vous devant le monument, place des Martyrs-juifs-du-Vélodrome-d’Hiver, promenade du quai de Grenelle, 15e arr.

Les 16 et 17 juillet 1942, à l’initiative des

Allemands, la police française se livre à l’arrestation de 12 884 Juifs à

Paris. Cette rafle d’une ampleur sans précédent concerne, pour la première

fois, plus de 4 000 enfants de moins de 16 ans. Ils sont acheminés au

« Vel d’Hiv », célèbre palais des sports situé non loin de la Tour

Eiffel, et y restent internés plusieurs jours dans des conditions inhumaines.

Déportés depuis Drancy vers Auschwitz-Birkenau, peu survivent. Que reste-t-il

aujourd’hui de « ces journées de larmes et de honte », selon les mots

de Jacques Chirac en 1995 ? Ce parcours abordera l’histoire et la mémoire

de cette rafle, désormais symbole de la Shoah en France.

© Monument en hommage aux Martyrs-Juifs-du-Vélodrome-d ‘Hiver/Mémorial de la Shoah