Découvrir les insectes

Le Jardin Créateur 2 Lieu-dit Kervoélou Louargat

2022-07-13

Louargat Côtes d’Armor Louargat

Sujets abordés : Utilité des insectes au potager – Les différents insectes – Pratique : – Chasse & Observation des insectes.

– Fabrication d’un hôtel à insecte. Nous partirons à la découverte des insectes dans le jardin et plus particulièrement dans le Potager. Pour comprendre de manière ludique leur utilité et changer notre regard. Apportez vos loupes, si vous en avez ! Et nous fabriquerons un petit hôtel à insecte, pour vous permettre de les observer et les inviter chez vous ! Goûter partagé.

les-amis-du-jardin-createur@hotmail.com +33 7 82 21 14 02 http://le-jardin-createur.over-blog.com/

Le Jardin Créateur 2 Lieu-dit Kervoélou Louargat

