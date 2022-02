Découvrir les fruits sauvages Livarot-Pays-d’Auge Livarot-Pays-d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

2022-09-11 – 2022-09-11

Livarot-Pays-d’Auge Calvados Livarot-Pays-d’Auge Guidés par un animateur-naturaliste, initiez-vous à la reconnaissance des baies, graines et fruits d’automne. Découvrez les particularités : vertus et usages, mais aussi l’intérêt de préserver leur environnement.

Guidés par un animateur-naturaliste, initiez-vous à la reconnaissance des baies, graines et fruits d'automne. Découvrez les particularités : vertus et usages, mais aussi l'intérêt de préserver leur environnement.

(5km/2h) – Niveau 2

lnicolle@agglo-lisieux.fr +33 2 31 48 18 10

