Maison écocitoyenne, le samedi 9 avril à 14:00

**Public adulte, sur inscription**

Gratuit sur inscription

Un atelier pour apprendre à diversifier l’usage des farines (typologies, identifications, différenciation céréale/légumineuse) et ses bienfaits. Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T16:00:00

