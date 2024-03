Découvrir les collections de la Fondation Vasarely Fondation Vasarely Aix-en-Provence, samedi 18 mai 2024.

Découvrir les collections de la Fondation Vasarely Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h00 Fondation Vasarely Sur inscription

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Explorer la richesse des collections permanentes de la Fondation Vasarely.

La visite propose une immersion dans le monde de l’abstraction géométrique, la troisième dimension et l’art cinétique de Victor Vasarely où le public est lui-même acteur des effets visuels qu’il capte au rythme de ses déplacements.

Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol, 13090 Aix-en-Provence, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte d’azur, France Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 20 01 09 http://www.fondationvasarely.org https://fr-fr.facebook.com/pages/Fondation-VASARELY/122094354486335 [{« type »: « link », « value »: « http://www.fondationvasarely.org »}] Reconnue au titre des Monuments Historiques le 14 janvier 2013, la Fondation Vasarely et ses 44 œuvres monumentales, accueille les familles, adultes, enfants, jeunes et scolaires afin de les guider dans la découverte de l’œuvre de Victor Vasarely. Au cœur de ce bâtiment lumino-cinétique, petits et grands se laissent transporter par les intégrations architectoniques. Univers troublant de l’illusion d’optique, où formes, couleurs et lignes se superposent, se mélangent, s’inversent, entraînant les enfants, comme les adultes, dans des jeux de découvertes ludiques. Jas de Bouffan N° de bus : 4 et 6, Arrêt Fondation Vasarely Voiture : Sortie Aix Ouest/Jas de Bouffan Parking à la Fondation

Détail de Manipur – Victor Vasarely – 1952-1975 – 644 x 535 cm, Fondation Vasarely