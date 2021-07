Guyancourt SQY Cub Guyancourt, Yvelines Découvrir les clés d’une stratégie d’emailing et de newsletter efficace SQY Cub Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Yvelines

Découvrir les clés d’une stratégie d’emailing et de newsletter efficace SQY Cub, 29 septembre 2021, Guyancourt. Découvrir les clés d’une stratégie d’emailing et de newsletter efficace

SQY Cub, le mercredi 29 septembre à 09:15

A l’heure des réseaux sociaux, de l’intelligence artificielle… l’email fait figure de dinosaure du web. Cependant l’emailing marketing n’est pas mort ! Il permet quel que soit votre secteur d’activité, de vendre avec un excellent retour sur investissement ! Nous vous proposons de vous accompagner pour construire des emails impactants et donner envie à vos abonnés/prospects de vous lire et de vous contacter. _Animé par Olivia Charrade – Commerce d’exception_

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Animé par Olivia Charrade – Commerce d’exception SQY Cub 3 avenue du centre, Guyancourt Guyancourt Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T09:15:00 2021-09-29T10:45:00

Détails Catégories d’évènement: Guyancourt, Yvelines Autres Lieu SQY Cub Adresse 3 avenue du centre, Guyancourt Ville Guyancourt lieuville SQY Cub Guyancourt