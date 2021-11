Nice Groupe PERSPECTIVE - Nice Alpes-Maritimes, Nice Découvrir les bases de la Langue des signes française – Collectif Groupe PERSPECTIVE – Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Découvrir les bases de la Langue des signes française – Collectif

du lundi 10 janvier 2022 au samedi 15 janvier 2022 à Groupe PERSPECTIVE – Nice

La formation vous proposera de voir ou revoir les techniques communicationnelles basées sur le canal visuo-gestuel. C’est un parcours individualisé de 30 heures à distance dont 1 heure consacrée à la certification Lilate Catégorie : lsf Plus d’informations sur [[https://www.perspective-formation.fr/formations/formation-decouvrir-bases-langue-signes-francaise-collectif-eligible-cpf/](https://www.perspective-formation.fr/formations/formation-decouvrir-bases-langue-signes-francaise-collectif-eligible-cpf/)](https://www.perspective-formation.fr/formations/formation-decouvrir-bases-langue-signes-francaise-collectif-eligible-cpf/) Valorisez vos compétences en Français Professionnel ! Groupe PERSPECTIVE – Nice 23 Av. André Chénier Nice Nice Chambrun Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-10T18:30:00 2022-01-10T20:30:00;2022-01-12T18:30:00 2022-01-12T20:30:00;2022-01-15T09:00:00 2022-01-15T11:00:00

