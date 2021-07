Découvrir l’entreprise : les carrières Mousset – site de Laubreçais Clessé, 25 août 2021-25 août 2021, Clessé.

Clessé Deux-Sèvres

Du belvédère à la carrière, deux points de vue complémentaires !

Un guide-conférencier d’Atemporelle et un professionnel de l’entreprise Carrières Mousset vous font découvrir tout l’intérêt du site (paysage, géologie, histoire) et vous présentent le fonctionnement de l’exploitation. C’est l’occasion de comprendre comment du rocher en sous-sol on obtient du granulat qui entre dans les grands chantiers du quotidien : réseau routier, chantier de la LGV, lotissements, etc. Cette visite vous propose un panorama sur la zone en cours d’exploitation depuis le belvédère (présentation historique, observation du paysage – la Gâtine poitevine). Elle se poursuit en car à l’intérieur du site industriel afin de mieux comprendre le processus d’extraction et de traitement des granulats, ainsi que les mesures en matière de protection de l’environnement concernant notamment la gestion de l’eau.

