“Découvrir l’écriture créative” (4 semaines d’atelier) librairie Fei, 6 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 6 septembre au 3 octobre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 16h à 19h

payant

Cet atelier est un bon point de départ pour quiconque souhaite savoir comment on écrit un roman et désire apprendre des techniques d’écriture littéraire pour construire une histoire et l’écrire avec méthode.

Retours personnalisés sur vos textes

Vous avez envie d’écrire et souhaitez expérimenter un atelier d’écriture ?Vous cherchez une formation encadrée pour vous initier à la création littéraire, apprendre des techniques d’écriture et exercer votre plume, tout en ayant le plaisir de faire partie d’un groupe d’écriture, de recevoir encouragements et retours constructifs sur vos textes ?

Au cours de cet atelier, vous écrirez des textes courts et apprendrez les bases de l’écriture de fiction. Lors d’une visioconférence, vous échangerez en direct avec Christine et les autres stagiaires !

Programme de la formation (cycle de 4 semaines) :

Chaque semaine, deux exercices d’écriture seront publiés. Vous disposerez alors de quelques jours pour écrire un texte, que vous pourrez partager dans le groupe et recevoir ainsi des retours personnalisés et critiques constructives de la part d’autres écrivains en herbe et de notre animatrice-auteure.

A tout moment durant ces 4 semaines, Christine reste à votre écoute et répond à vos questions sur l’écriture d’une histoire ou comment écrire un livre captivant.

L’émulation du groupe renforce le plaisir de l’écriture, permet de rester motivé et d’être encouragé tout au long de l’atelier.

Ce stage d’écriture s’adresse :

aux écrivains débutants qui ont simplement l’envie d’écrire et souhaitent expérimenter un atelier d’écriture structuré ;

aux personnes qui veulent commencer l’écriture d’un premier roman, tous genres littéraires confondus, et qui cherchent à apprendre des techniques d’écriture ;

aux personnes qui envisagent de devenir écrivain et qui désirent se former en commençant par les bases de l’écriture de fiction ;

à tout passionné d’écriture qui souhaite rejoindre un groupe d’écriture pour la convivialité, la stimulation créative et les encouragements qu’un tel cadre procure.

​Cet atelier est un bon point de départ pour quiconque souhaite savoir comment on écrit un roman et désire apprendre des techniques d’écriture littéraire pour construire une histoire et l’écrire avec méthode.

du 6 septembre au 3 octobre 2021.

https://www.atelierdecriturebychristine.com/atelier-ecriture-en-ligne-debutant

Animations -> Atelier / Cours

librairie Fei 1 Rue Frédéric Sauton Paris 75005

10 : Maubert – Mutualité (162m) 10 : Cluny – La Sorbonne (301m)



Contact :L’atelier d’écriture by Christine atelierdecriturebychristine@gmail.com https://www.atelierdecriturebychristine.com/ https://www.facebook.com/atelierdecriturebychristine/ 0768635379 atelierdecriturebychristine@gmail.com

Animations -> Atelier / Cours Bibliothèques

Date complète :

2021-09-06T16:00:00+02:00_2021-09-06T19:00:00+02:00;2021-09-07T16:00:00+02:00_2021-09-07T19:00:00+02:00;2021-09-08T16:00:00+02:00_2021-09-08T19:00:00+02:00;2021-09-09T16:00:00+02:00_2021-09-09T19:00:00+02:00;2021-09-10T16:00:00+02:00_2021-09-10T19:00:00+02:00;2021-09-11T16:00:00+02:00_2021-09-11T19:00:00+02:00;2021-09-12T16:00:00+02:00_2021-09-12T19:00:00+02:00;2021-09-13T16:00:00+02:00_2021-09-13T19:00:00+02:00;2021-09-14T16:00:00+02:00_2021-09-14T19:00:00+02:00;2021-09-15T16:00:00+02:00_2021-09-15T19:00:00+02:00;2021-09-16T16:00:00+02:00_2021-09-16T19:00:00+02:00;2021-09-17T16:00:00+02:00_2021-09-17T19:00:00+02:00;2021-09-18T16:00:00+02:00_2021-09-18T19:00:00+02:00;2021-09-19T16:00:00+02:00_2021-09-19T19:00:00+02:00;2021-09-20T16:00:00+02:00_2021-09-20T19:00:00+02:00;2021-09-21T16:00:00+02:00_2021-09-21T19:00:00+02:00;2021-09-22T16:00:00+02:00_2021-09-22T19:00:00+02:00;2021-09-23T16:00:00+02:00_2021-09-23T19:00:00+02:00;2021-09-24T16:00:00+02:00_2021-09-24T19:00:00+02:00;2021-09-25T16:00:00+02:00_2021-09-25T19:00:00+02:00;2021-09-26T16:00:00+02:00_2021-09-26T19:00:00+02:00;2021-09-27T16:00:00+02:00_2021-09-27T19:00:00+02:00;2021-09-28T16:00:00+02:00_2021-09-28T19:00:00+02:00;2021-09-29T16:00:00+02:00_2021-09-29T19:00:00+02:00;2021-09-30T16:00:00+02:00_2021-09-30T19:00:00+02:00;2021-10-01T16:00:00+02:00_2021-10-01T19:00:00+02:00;2021-10-02T16:00:00+02:00_2021-10-02T19:00:00+02:00;2021-10-03T16:00:00+02:00_2021-10-03T19:00:00+02:00

illustration Facebook