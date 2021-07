Découvrir le scoutisme à travers un camp découverte BASE NATIONALE MARINE, 15 août 2021-15 août 2021, Baden.

Découvrir le scoutisme à travers un camp découverte

du dimanche 15 août au samedi 21 août à BASE NATIONALE MARINE

Découvrir la vie scoute : Au sein d’une semaine d’un camp scout, les journées sont découpées en différents temps : – Les temps de vie collectives (préparation des repas, vaisselle, entretien du lieu) – Les temps de vie en équipe (conseil d’équipe, petits jeux, etc.) – Les temps d’activités et de grands jeux (ateliers pédagogiques, temps de conseil en équipe quotidien, grands jeux collectifs, visites, veillées, activités créatives, découverte de la nature, etc.) Dans ce cadre, personne n’est oublié et tout le monde avance et apprend à son rythme. Le camp est le lieu de découverte du cadre éducatif proposé par les Scouts et Guides de France, basé sur une méthode reconnue, permettant à chacun de développer ses talents et faire valoir son potentiel. L’ensemble des ces activités permettent aux jeunes d’apprendre des savoir-être et des savoir-faire (exprimer ses émotions, jouer en équipe, prendre des décisions, découvrir le milieu maritime proche, apprendre à cuisiner, élaborer des menus, trier les déchets et savoir pourquoi, développer ses compétences d’expression orale par le théâtre, etc.). Les temps d’apprentissage sont intégrés dans les activités et le projet pédagogique du séjour et permettent ainsi aux jeunes d’apprendre en s’amusant et en expérimentant. Exemples d’activités au programme : – Carnet de progression personnelle permettant de matérialiser les apprentissages tout au long du séjour. – Activité randonnée / découverte du bord de mer à proximité du lieu de camp – Cuisine pédagogique en équipe : participation des jeunes à la préparation de plats équilibrés, goûtus et de saison – Sensibilisation et participation des jeunes au tri des déchets – Via le campisme, découverte de la vie dans la nature et de la sobriété – Veillées (théâtre, contes, grand jeu) – Jeux collectifs (chasse au trésor, jeux de piste, etc.) – Journée sur l’île aux Moines ( randonnée, pique nique, jeux conviviaux) – Quizz quotidien des cultures générales, autour des vécus de la journée, et des contributions des jeunes

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

BASE NATIONALE MARINE Baden Baden Place de l’Eglise Morbihan



