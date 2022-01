Découvrir le prêt numérique sur liseuse Atelier (Les Granges) Saint-Jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

Atelier (Les Granges), le samedi 12 mars à 10:30

Les technologies évoluent et notre façon de lire aussi. Venez découvrir comment emprunter des livres numériques sur une liseuse. Liseuses ou ordinateurs seront à votre disposition, mais vous pouvez également apporter votre matériel. Saint-Jean Atelier (Les Granges) Saint-Jean Saint-Jean

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T10:30:00 2022-03-12T12:30:00

