du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin Réservation sur place, dans la limite des places disponibles (10 personnes) / A partir de 14 ans / La visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite en raison des contraintes du site.

Ce haut lieu de la Libération de Paris reprend vie à travers les lunettes Hololens. Guidé par un résistant FFI, vous expérimentez une visite souterraine immersive et innovante. Musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin 4 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy 75014 Paris Paris Paris 14e Arrondissement Paris

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T14:15:00;2021-09-18T14:15:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:45:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T14:15:00;2021-09-19T14:15:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:45:00

