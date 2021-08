Lille Musée d'Histoire Naturelle Lille, Nord Découvrir le musée d’histoire naturelle en dansant ! Musée d’Histoire Naturelle Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

du samedi 4 septembre au dimanche 5 septembre

du samedi 4 septembre au dimanche 5 septembre à Musée d’Histoire Naturelle

La compagnie Insolit’a danse vous propose de (re)découvrir le musée, ses collections et ses nouveaux espaces en suivant les pas d’une comédienne et de danseuses. **En matinée, profitez d’une initiation Danse;** **Et l’après-midi, laissez-vous guider par les danseuses qui vous emmèneront sur la piste du Temps…** – De 10h30 à 12h : initiation danse (dès 10 ans) – De 14h à 18h : performance Pour tous – Musée gratuit tout le week-end Réservations conseillées – Pré-achat sur la billetterie en ligne (voir mhn.lille.fr) Initiation Danse sur réservation : [[reservation-mhnl@mairie-lille.fr](mailto:reservation-mhnl@mairie-lille.fr)](mailto:reservation-mhnl@mairie-lille.fr) – 03 28 55 30 82

Gratuit, sur inscription

Découvrir le musée avec la compagnie de danse Insolit’a Musée d’Histoire Naturelle 19 rue de Bruxelles, 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord

Musée d'Histoire Naturelle, 19 rue de Bruxelles, 59000 Lille