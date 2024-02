Découvrir le mur de l’Atlantique La Teste-de-Buch, mardi 9 juillet 2024.

Ces mastodontes dorment à l’ombre des pins depuis 70 ans et s’animent au fil de votre balade mémorielle en plein cœur de la forêt. Remontez au temps de la batterie allemande d’Eden à Pyla-sur-Mer en visitant ces bunkers qui révèlent une page d’histoire du Bassin d’Arcachon.

Munissez-vous de chaussures de marche et d’une lampe de poche.

La visite part à partir de 5 personnes et le maximum de participants est de 15.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de La Teste de Buch ou bien en ligne 24h avant la date de la visite. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-09 10:00:00

fin : 2024-08-20 11:30:00

Avenue de l’Eden

La Teste-de-Buch 33115 Gironde Nouvelle-Aquitaine info@tourisme-latestedebuch.com

