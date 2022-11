Découvrir le monotype Arbois Arbois Catégories d’évènement: 39600

39600 Venez expérimenter, mettre les mains dans l’encre en pratiquant une technique simple, ludique et surprenante.

L’atelier de monotype propose de découvrir les clés d’un procédé d’impression sans gravure permettant un tirage unique sur papier. En jouant avec l’encre, le papier ou des éléments à incruster dans l’image, le résultat est toujours une surprise.

Cet atelier est proposé par Florence Crinquand, artiste en gravure à Arbois (https://lesdoigtsdanslapresse.com/) Durée : 2 h 30 min

Réservation par mail unprojetcitoyen@gmail.com

