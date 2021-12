Martigues EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône, Martigues Découvrir le logiciel GIMP EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Découvrir le logiciel GIMP EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, 15 janvier 2022, Martigues. Découvrir le logiciel GIMP

EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, le samedi 15 janvier 2022 à 10:00

Vous recherchez une alternative libre à Photoshop ? GIMP est fait pour vous ! Nous vous proposerons une initiation à ce logiciel de traitement d’images. Vous pourrez ainsi découvrir son espace de travail et aller à l’essentiel. Cet atelier est proposé en partenariat avec la médiathèque Louis Aragon et en lien avec l’exposition basée sur l’ouvrage «Futurs antérieurs» : la rétrospective de 40 ans de création de Jacqueline Salmon. L’artiste revisite ses différentes séries pour les tisser entre elles et mettre en avant les problématiques qu’elle continue d’explorer : les questions de l’espace, de l’écriture et de l’archive. _Apprendre, comprendre, créer et échanger_ _Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues._ _Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau._ _Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques._

sur inscription, gratuit

Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l ‘appropriation des usages et des outils numériques. EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-15T10:00:00 2022-01-15T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse Adresse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Ville Martigues lieuville EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse Martigues