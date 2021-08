Ambérieu-en-Bugey Parc des Sports Ain, Ambérieu-en-Bugey Découvrir le LAB01 au forum des associations Parc des Sports Ambérieu-en-Bugey Catégories d’évènement: Ain

Ambérieu-en-Bugey

Découvrir le LAB01 au forum des associations Parc des Sports, 4 septembre 2021, Ambérieu-en-Bugey. Découvrir le LAB01 au forum des associations

Parc des Sports, le samedi 4 septembre à 10:00 Pour qui ? pour quoi ? comment ? quand ? Toutes les réponses à vos questions sur nos activités Parc des Sports Parc des Sports – avenue de Mering Ambérieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Ambérieu-en-Bugey Autres Lieu Parc des Sports Adresse Parc des Sports - avenue de Mering Ambérieu en Bugey Ville Ambérieu-en-Bugey lieuville Parc des Sports Ambérieu-en-Bugey