Découvrir le fort de Condé Chivres-Val, 9 avril 2022, Chivres-Val.

Découvrir le fort de Condé Chivres-Val

2022-04-09 – 2022-05-31

Chivres-Val Aisne Chivres-Val

4 Implanté sur une colline entre Soissons, Laon et Reims, le fort de Condé est un des plus beaux exemples de l’architecture militaire fortifiée de la fin du 19e siècle. Casemates, caponnières, poudrière et les labyrinthes de galeries seront votre terrain de découverte, à travers des jeux de piste ou des visites libres ou guidées.

Nous vous invitons à visiter notre site internet : www.fortdeconde.com, pour avoir un premier aperçu de ce que vous attend au fort : spectacles, histoire, visites, expositions, animations, boutique, arboretum,…

fortdeconde@cc-valdeaisne.fr +33 3 23 54 40 00 http://www.fortdeconde.com/

