Découvrir le cyanotype Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges Limoges, mercredi 10 juillet 2024.

Découvrir le cyanotype Préparation des supports, pratique du cyanotype. Les photographies sont réalisées en quelques minutes, par contact et à la lumière du jour, à partir d’objets (photogramme) ou d’un négatif. 10 et 11 juillet Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges 2 jours, clôture des inscriptions le 29 juin, 100€ par personne, 12 places disponibles

Début : 2024-07-10T09:00:00+02:00 – 2024-07-10T17:00:00+02:00

Fin : 2024-07-11T09:00:00+02:00 – 2024-07-11T17:00:00+02:00

Technique photographique alternative utilisant des produits chimiques sensibles à la lumière pour créer des images bleues. Inventé par l’astronome et scientifique britannique Sir John Herschel au XIXe siècle, le cyanotype a conquis le grand public grâce aux herbiers de la botaniste Anna Atkins.

Liste de matériel à apporter : 1 paquet de feuilles papier aquarelle non acide format raisin

Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges 19 avenue Martin Luther King 87000 LIMOGES Limoges 87000 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 43 14 12 »}, {« type »: « email », « value »: « virginie.desseix@ensad-limoges.fr »}]

