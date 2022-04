Découvrir le breton à partir de chansonnettes Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Landerneau Finistère Découvrir le breton à travers des chansonnettes et des expériences musicales (pour les enfants accompagnés d’un parent).

Avec le Centre Breton d’Art Populaire.

De 10h30 à 11h15 (de 1 à 3 ans)

