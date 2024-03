Découvrir l’anthotype Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges Limoges, lundi 8 juillet 2024.

Découvrir l’anthotype Première matinée consacrée à la préparation des supports et le reste du stage à la pratique. 8 et 9 juillet Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges Durée 2 jours, clôture des inscriptions le 29 juin, 12 places disponibles, 100€ par personne

L’anthotype est une technique photographique alternative qui remonte au XIXe siècle découverte par Sir John Herschel.

Naturelle et écologique, elle consiste à déposer sur du papier à dessin une émulsion photosensible faite à partir de pigments végétaux (épinards, betterave, carotte, etc.), puis à l’exposer aux rayons du soleil pour créer des images par contact.

Après quelques heures, l’image apparaît et le tour est joué !

Liste de matériel à pporter : un paquet de feuilles papier aquarelle non acide format raisin

Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges 19 avenue Martin Luther King 87000 LIMOGES

