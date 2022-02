Découvrir l’abbaye de Montmajour Abbaye de Montmajour, 9 janvier 2022, Arles.

Découvrir l’abbaye de Montmajour

du dimanche 9 janvier au dimanche 20 mars à Abbaye de Montmajour

Tout au long de l’année, les agents de l’abbaye de Montmajour vous proposent sur les week-ends et vacances scolaires un ensemble de visites thématiques pour partir à la découverte du monument. Découvrez tout de suite le programme ! ### Les week-ends au Cloître Le cloitre de Montmajour s’ouvre aux visiteurs le temps d’une visite ! Partez à la découverte des créatures fantastiques qui y habitent et laissez-vous conter les histoires que les chapiteaux racontent. **Dates :** le 23 janvier et le 20 février à 11h et le 20 mars à 14h45 ### La Nécropole Rupestre Partez en balade et venez découvrir avec Coralie les tombes rupestres datant du moyen-âge, et la population bien surprenante qui s’y trouve d’aujourd’hui. Prévoir pour cette balade de bonnes chaussures pour arpenter le sol rocheux et chaotique du cimetière de l’abbaye. Cette visite est proposée à partir de 12 ans. **Date** : samedi 29 janvier à 14h45 ### Les graffitis Partez à la découverte des nombreux graffitis médiévaux de l’Abbaye de Montmajour. De graffitis maritimes en marques de tâcherons, les mystérieuses inscriptions n’auront plus de secrets pour vous. **Dates** : le 15 janvier et 12 mars à 14h45 ### Les restaurations de l’abbaye de Montmajour au XIXe siècle Suite aux grands bouleversements sur le patrimoine engendré par la Révolution française, le XIXe siècle s’engage avec passion dans la sauvegarde des monuments du passé. La restauration est une science nouvelle et les élites et artistes prennent conscience de l’urgence de protéger des monuments très souvent menacés de ruine. En 1852, l’architecte Henri Revoil prend en main la restauration de l’abbaye de Montmajour. Spécialiste du patrimoine antique, il intervient également à Arles sur les monuments religieux du Moyen Age, s’inscrivant de fait dans l’esprit médiéviste de son temps. Cette visite thématique vous permettra de découvrir sous un angle nouveau l’abbaye de Montmajour, entre son histoire ancienne et sa modernité. **Dates** : le 12 février à 14h45 ### Le bestiaire de Montmajour Le cloître de l’abbaye de Montmajour présente un bestiaire médiéval étendu: venez à la rencontre de ces créatures réelles ou imaginaires, qui n’attendent que vous ! Les enfants de tout âge sont les bienvenus, accompagnés d’un adulte. **Dates** : le dimanche 9 janvier 2022, le samedi 5 février et le 5 mars à 14H45 ### A l’assaut de la tour Oyé Oyé braves gens !!! L’abbaye de Montmajour est à la recherche de nobles chevalières et chevaliers! Nous sommes pendant la guerre de Cent ans,l’abbaye est cernée par les eaux, la Provence est pillée par des mercenaires, Arles est assiégée depuis maintenant plusieurs jours. Venez me rejoindre dans la tour afin de préparer la défense de l’abbaye ! Oseront-ils nous attaquer ? Nobles chevaliers, je vous demande de venir avec vos épées, arc, arbalètes, mais sans vos munitions ! Pour les chevaliers ne possédants pas les armes nécessaires, cela ne pose aucun problème. J’ai besoin de chevaliers possédant d’autres talents ! Jeunes chevaliers, vous êtes dans l’obligation d’être accompagnés de vos seigneurs respectifs. Visite accessible à partir de 6 ans. **Dates** : les vendredis 11, 18 février à 10h15. **Informations pratiques :** L’ensemble de ces visites sont proposées en complément de la visite libre et sont incluses dans le droit d’entrée du monument de 6€. Elles sont susceptibles d’être annulées en cas de mauvais temps ou absence du personnel. Réservations via le site internet de l’abbaye. Ces visites sont proposées dans le respect des régles sanitaires gouvernementales, le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans dans l’enceinte du monument.

droit d’entrée du monument

Tous les week-ends les agents de l’abbaye de Montmajour vous proposent des visites thématiques pour partir à la découverte du monument !

Abbaye de Montmajour Route de Fontvieille, RD 17, 13200 Arles Arles Le Trébon Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-09T14:45:00 2022-01-09T15:45:00;2022-01-15T14:45:00 2022-01-15T15:45:00;2022-01-23T11:00:00 2022-01-23T12:00:00;2022-01-29T14:45:00 2022-01-29T15:45:00;2022-02-05T14:45:00 2022-02-05T15:45:00;2022-02-11T10:15:00 2022-02-11T11:00:00;2022-02-12T14:45:00 2022-02-12T15:45:00;2022-02-18T10:15:00 2022-02-18T11:00:00;2022-02-20T11:00:00 2022-02-20T12:00:00;2022-03-05T14:45:00 2022-03-05T15:45:00;2022-03-12T14:45:00 2022-03-12T15:45:00;2022-03-20T14:45:00 2022-03-20T15:45:00