Découvrir l’abbaye de Montmajour Abbaye de Montmajour, 27 novembre 2021, Arles.

Découvrir l’abbaye de Montmajour

du samedi 27 novembre au dimanche 9 janvier 2022 à Abbaye de Montmajour

Tout au long de l’année, les agents de l’abbaye de Montmajour vous proposent sur les week-ends et vacances scolaires un ensemble de visites thématiques pour partir à la découverte du monument. Découvrez tout de suite le programme ! ### Les week-ends au Cloître Le cloitre de Montmajour s’ouvre aux visiteurs le temps d’une visite ! Partez à la découverte des créatures fantastiques qui y habitent et laissez-vous conter les histoires que les chapiteaux racontent. **Date :** le samedi 27 novembre à 14h45 ### La Nécropole Rupestre Partez en balade et venez découvrir avec Coralie les tombes rupestres datant du moyen-âge, et la population bien surprenante qui s’y trouve d’aujourd’hui. Prévoir pour cette balade de bonnes chaussures pour arpenter le sol rocheux et chaotique du cimetière de l’abbaye. Cette visite est proposée à partir de 12 ans. **Date** :dimanche 5 décembre à 11h ### Les graffitis Partez à la découverte des nombreux graffitis médiévaux de l’Abbaye de Montmajour. De graffitis maritimes en marques de tâcherons, les mystérieuses inscriptions n’auront plus de secrets pour vous. **Date** : le 4 décembre à 14h45 ### Les restaurations de l’abbaye de Montmajour au XIXe siècle Suite aux grands bouleversements sur le patrimoine engendré par la Révolution française, le XIXe siècle s’engage avec passion dans la sauvegarde des monuments du passé. La restauration est une science nouvelle et les élites et artistes prennent conscience de l’urgence de protéger des monuments très souvent menacés de ruine. En 1852, l’architecte Henri Revoil prend en main la restauration de l’abbaye de Montmajour. Spécialiste du patrimoine antique, il intervient également à Arles sur les monuments religieux du Moyen Age, s’inscrivant de fait dans l’esprit médiéviste de son temps. Cette visite thématique vous permettra de découvrir sous un angle nouveau l’abbaye de Montmajour, entre son histoire ancienne et sa modernité. **Dates** : le dimanche 12 décembre et le mardi 28 décembre à 14h45 ### Le bestiaire de Montmajour Le cloître de l’abbaye de Montmajour présente un bestiaire médiéval étendu: venez à la rencontre de ces créatures réelles ou imaginaires, qui n’attendent que vous ! Les enfants de tout âge sont les bienvenus, accompagnés d’un adulte. **Dates** : le jeudi 23 décembre à 11h le dimanche 9 janvier 2022 à 14H45 **Informations pratiques :** L’ensemble de ces visites sont proposées en complément de la visite libre et sont incluses dans le droit d’entrée du monument de 6€. Elles sont susceptibles d’être annulées en cas de mauvais temps ou absence du personnel. Réservations via le site internet de l’abbaye. Le pass sanitaire est obligatoire à partir de 12 ans et deux mois, et le port du masque obligatoire dans les intérieurs du monument.

droit d’entrée du monument

Tous les week-ends les agents de l’abbaye de Montmajour vous propose des visites thématiques pour partir à la découverte du monument !

Abbaye de Montmajour Route de Fontvieille, RD 17, 13200 Arles Arles Le Trébon Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T14:45:00 2021-11-27T15:45:00;2021-12-04T14:45:00 2021-12-04T15:45:00;2021-12-05T11:00:00 2021-12-05T12:00:00;2021-12-12T14:45:00 2021-12-12T15:45:00;2021-12-23T11:00:00 2021-12-23T12:00:00;2021-12-28T14:45:00 2021-12-28T15:45:00;2022-01-09T14:45:00 2022-01-09T15:45:00