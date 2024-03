Découvrir la vie d’un poulailler collectif Jardins partagés de la Butte Pinson, accès via rue de Pierrefitte Montmagny, dimanche 14 avril 2024.

Rejoignez-nous à la Butte Pinson pour découvrir la vie d’un poulailler collectif et laissez-vous surprendre ! À travers une approche sensible (observer, toucher, sentir, nourrir…), vous comprendrez le fonctionnement de ce lieu de vie, pas si commun que cela ! Et si l’envie vous prenait de créer votre propre poulailler, nous saurons vous conseiller! De petites animations sont également prévues pour les enfants (dessin, quizz, modelage… en fonction des animateurs présents). Les restes alimentaires sont bienvenus.

Jardins partagés de la Butte Pinson, accès via rue de Pierrefitte Chemin du Val Richebourg à Bluteau, 95360 Montmagny, France Montmagny 95360 Val-d’Oise Île-de-France

