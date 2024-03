Découvrir la Révolution française par le chant, ça vous dit ? Conciergerie Paris, dimanche 24 mars 2024.

Le dimanche 24 mars 2024

de 11h30 à 13h00

.Public jeunes et adultes. payant

Adultes : 14 €

Moins de 26 ans : 8 €

Et si on vous contait l’histoire de la révolution en chansons ? Et si le temps d’une visite vous rejoigniez le chœur battant et vibrant de cette période mouvementée ? Et si ça se finissait sur un petit air de danse ?

Pas de Si à la Conciergerie, notre guide vous donne le La !

Si nous connaissons les airs et les refrains des chansons sous la Révolution, nous méconnaissons souvent leur version dans leur intégralité.

Pourtant, elles livrent une version des faits que cette visite propose de mettre en lumière.

(Re)visitez le parcours Révolutionnaire de la Conciergerie accompagnés par une médiatrice et chanteuse.

Conciergerie 2, boulevard du Palais 75001

Contact : https://www.paris-conciergerie.fr/agenda/ah-ca-ira

Le tems passé n’est plus, estampe; 1789-1790 – source : Gallica-BnF