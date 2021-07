Les Eyzies Les Eyzies Dordogne, Les Eyzies Découvrir la Préhistoire – S.E.R.P.E Les Eyzies Les Eyzies Catégories d’évènement: Dordogne

Les Eyzies

Découvrir la Préhistoire – S.E.R.P.E Les Eyzies, 9 août 2021-9 août 2021, Les Eyzies. Découvrir la Préhistoire – S.E.R.P.E 2021-08-09 09:30:00 – 2021-08-14 16:30:00 Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin

Les Eyzies Dordogne Stage culturel : découvrir la Préhistoire. Accès libre et gratuit, aucun niveau de base n’est nécessaire.

Le matin de 9h30 à 12h : cours.

L’après-midi de 14h30 à 16h30 : vidéos, sorties, découvertes. Rdv le matin au Pôle d’Interprétation de la Préhistoire à 9h30.

Tout public

Respect des gestes barrière. Vendredi 20 et samedi 21 août : Voyage de 2 jours dans la région d’Aurignac (renseignements : Brigitte Vanacker) Stage culturel : découvrir la Préhistoire. Accès libre et gratuit, aucun niveau de base n’est nécessaire.

Le matin de 9h30 à 12h : cours.

L’après-midi de 14h30 à 16h30 : vidéos, sorties, découvertes. Rdv le matin au Pôle d’Interprétation de la Préhistoire à 9h30.

Tout public

Respect des gestes barrière. Vendredi 20 et samedi 21 août : Voyage de 2 jours dans la région d’Aurignac (renseignements : Brigitte Vanacker) Stage culturel : découvrir la Préhistoire. Accès libre et gratuit, aucun niveau de base n’est nécessaire.

Le matin de 9h30 à 12h : cours.

L’après-midi de 14h30 à 16h30 : vidéos, sorties, découvertes. Rdv le matin au Pôle d’Interprétation de la Préhistoire à 9h30.

Tout public

Respect des gestes barrière. Vendredi 20 et samedi 21 août : Voyage de 2 jours dans la région d’Aurignac (renseignements : Brigitte Vanacker) © OT Terre de Cro-Magnon dernière mise à jour : 2021-07-14 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Les Eyzies Étiquettes évènement : Autres Lieu Les Eyzies Adresse Pôle d'interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Ville Les Eyzies lieuville 44.93618#1.01709