Préfecture du Finistère, le dimanche 19 septembre à 14:00

Ce vaste bâtiment, à l’histoire tumultueuse, renferme des richesses insoupçonnées à l’image de l’imposante salle Jean Moulin. _Option 1 : visites libres, à partir de 14h, toutes les demi-heures Option 2 : visites guidées, à partir de 14h, toutes les heures assurées par un guide-conférencier agréé avec un dernier départ à 17h._

e-réservation / pièce d’identité obligatoire avec photo à présenter pour entrer sur le site, Pass sanitaire obligatoire.

Visite libre ou visites guidées pour découvrir la préfecture du Finistère. Préfecture du Finistère 42, Boulevard Dupleix, 29000, Quimper Quimper Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

