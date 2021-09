Bordeaux Maison écocitoyenne Bordeaux, Gironde Découvrir la marmite Norvégienne avec Échange Nord Sud Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Maison écocitoyenne, le samedi 9 octobre à 14:00

Public adulte, sur inscription. Le pass sanitataire est demandé à l’entrée

Gratuit, sur inscription

Outil de cuisson la marmite norvégienne permet de réaliser des économies d’énergie, de réduire notre empreinte carbone et de conserver beaucoup de nutriments bénéfiques pour la santé ! Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

