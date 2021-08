Découvrir la Maison Courvoisier Maison Courvoisier, 18 septembre 2021, Jarnac.

### Profitez d’une visite guidée du musée et de notre plus ancien chai, où une exposition éphémère d’art urbain sera mise en place par l’association Éprouvette. La visite commentée du musée vous détaillera toutes les étapes de l’élaboration de nos cognacs et les spécificités du vignoble. C’est dans ce lieu que l’artistes Mathieu Perronno a mis en valeur l’histoire du cognac Napoléon et l’héritage des maîtres de chai. La visite se terminera par une dégustation du cognac Napoléon.

Tarif : 8€/adulte – 5€/enfant 12 à 18 ans. Mesure COVID : Pass sanitaire et port du masque. Nombre limité par visite à 12 personnes. Le verre de dégustation sera offert.

Profitez d'une visite guidée du musée et de notre plus ancien chai, où une exposition éphémère d'art urbain sera mise en place par l'association Éprouvette.

Maison Courvoisier 2, place du Château 16200 Jarnac Jarnac Charente



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:15:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:45:00;2021-09-18T14:15:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:45:00;2021-09-18T16:45:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:45:00