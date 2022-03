Découvrir la faune et la flore de Puisaye avec Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye, 23 avril 2022, Saint-Sauveur-en-Puisaye.

2022-04-23 10:00:00 – 2022-04-23 12:30:00 Place du Château Au pied des marches du Musée Colette

6 6 EUR Lors de ses longues promenades, Colette apprend à connaître le nom de chaque arbre, fleur, oiseau et petit mammifère qui habitent les bois de Saint-Sauveur et Moutiers. A partir de la lecture de divers textes et au cours d’une balade de 5,7km, petits et grands, découvrez la faune et la flore locale à travers le regard de la plus célèbre écrivaine de Puisaye !

