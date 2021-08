Découvrir la face cachée de l’Internet : portes ouvertes du datacenter DC5, de Scaleway Scaleway Datacenter DC5, 18 septembre 2021, Saint-Ouen-l'Aumône.

Découvrir la face cachée de l’Internet : portes ouvertes du datacenter DC5, de Scaleway

Scaleway Datacenter DC5, le samedi 18 septembre à 09:30

Scaleway, cloud provider français, ouvre les portes de son Datacenter DC5 pour les journées du Patrimoine, le 18 septembre prochain. Jadis centre de tri postal où passaient des milliers de lettres, aujourd’hui, des millions d’emails et autres données numériques transitent par DC5. Il s’agit également du datacenter le plus économe en énergie de toute l’Europe. Et cette journée sera l’occasion de le découvrir de près! En plus de cette belle histoire de réussite technologique, la journée sera l’occasion de découvrir les métiers du cloud, un secteur actuellement en plein expansion, et donc, qui sait, de participer soi-même à l’avenir de la French Tech, un jour!

Entrée libre sur inscription

Scaleway Datacenter DC5 25 Avenue de l’Eguillette 95310 Saint-Ouen-l’Aumône Saint-Ouen-l’Aumône Val-d’Oise



2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T18:00:00