Collégiale Saint-Martin, le dimanche 19 septembre à 14:00

### En famille, levez les yeux, recherchez, trouvez ce que les artistes du Moyen Âge à nos jours ont voulu dire à ceux qui entrent dans la collégiale. En famille, avec les enfants et les jeunes, avec des moyens adaptés, chacun ira à la découverte des lieux de manière ludique. Le chœur et le déambulatoire seront accessibles à tous alors ouvrons les yeux : les sculpteurs du Moyen Âge à nos jours, à leur manière, parfois avec humour, nous présentent des croyants, des figures bibliques et des êtres humains ou fantastiques.

Gratuit. Entrée libre.

Collégiale Saint-Martin Place de la Cathédrale, 68000 Colmar

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

