Freyming-Merlebach 57800 Freyming-Merlebach Pour profiter du spectacle magnifique qu’offre la Carrière Barrois, venez découvrir un mode de transport atypique: le gyropode. Pour tous dès 12 ans. Durée: Initiation « prise en main » du gyropode de 15 minutes, puis 1h de balade. Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’Inscription obligatoire à l’Office de tourisme Connexion Tourisme Freyming-Merlebach. accueil@tourismefreyming-merlebach.fr +33 3 87 90 53 53 http://www.tourismefreyming-merlebach.fr/ ©JM Guzik

