Paris Cité des Sciences et de l'Industrie Paris Découvrir et utiliser l’Emploi Store Cité des Sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Découvrir et utiliser l’Emploi Store Cité des Sciences et de l’Industrie, 16 septembre 2021, Paris. Découvrir et utiliser l’Emploi Store

le jeudi 16 septembre à Cité des Sciences et de l’Industrie

Découvrez les applications thématiques sélectionnées de l’Emploi Store, pour augmenter votre efficacité dans votre recherche d’emploi et la mise en place de votre projet professionnel. **Batiment**: Niveau – 1-Cité des métiers **Thèmes**: Metiers – emploi – formation **Activités**: Conseil formation [En savoir plus](https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers/ateliers-collectifs/)

GRATUIT

10h-13h. Découvrez l’Emploi Store pour augmenter votre efficacité dans votre recherche d’emploi et la mise en place de votre projet professionnel. Cité des Sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T10:00:00 2021-09-16T13:00:00;2021-09-16T10:00:00 2021-09-16T13:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des Sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des Sciences et de l'Industrie Paris