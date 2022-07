Découvrir et reconnaître les oiseaux Floirac Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Lot Partez à la découverte des oiseaux printaniers, pouvant tout aussi bien nicher dans le bourg que s’implanter sur les plateaux. Vous apprendrez à reconnaître différentes espèces communes et serez ainsi prêts à participer au comptage des oiseaux présents autour de chez-vous. Vous pouvez apporter votre matériel d’observation, sinon du matériel sera mis à disposition de ceux qui n’en ont pas. Le lieu précis de rendez-vous sera transmis après la clôture des inscriptions, par mail envoyé à l’ensemble des participants. Animation proposée par le Département du Lot dans le cadre des Espaces naturels sensibles. © Galet pixabay

