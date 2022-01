Découvrir et prière avec sainte Bakhita Église Saint-Denys de la Chapelle Paris Catégorie d’évènement: Paris

Découvrir et prière avec sainte Bakhita Église Saint-Denys de la Chapelle, 7 février 2022, Paris. Découvrir et prière avec sainte Bakhita

Église Saint-Denys de la Chapelle, le lundi 7 février à 20:00

Le lundi 7 février à 20h en l’église Saint-Denys-de-la-Chapelle, la Maison Bakhita propose de venir prier avec Sainte Bakhita. Gino Testa, des groupes de prière Padre Pio, viendra nous parler de la vie et de la spiritualité de la première sainte africaine. Un temps de prière du chapelet sera ensuite proposé autour des pensées de Sainte Bakhita, en présence d’une relique de la sainte.

Inscription obligatoire.

Intervention suivie du chapelet, en présence d’une relique de sainte Bakhita. Église Saint-Denys de la Chapelle 16-18 rue de la Chapelle, 75018 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-07T20:00:00 2022-02-07T21:30:00

