Découvrir et peindre la Géométrie Sacrée

Gonnetot Seine-Maritime Gonnetot

Durant ce week-end, vous vivez une approche progressive de la Géométrie Sacrée en commençant par vous familiariser avec le tracé des formes géométriques allant du triangle au décagone en passant par la fleur de vie et ce, à partir du compas et d'une équerre. Aucun prérequis , tout est simple, facile et joyeux. Ensuite, vous plongez dans un dessin géométrique guidé par votre âme, amplifié par des couleurs, elles-mêmes choisies par votre guidance personnelle. Votre âme a des choses à dire au travers de votre créativité! Pour amplifier tout cet enseignement, vous apprenez des techniques artistiques, patines, relief,… agrémentées de touches insolites qui subliment l'œuvre. Vous repartez avec 3 œuvres dont la dernière qui rassemble tout l'enseignement reçu sur un panneau en bois 30 x 30 x 3 cm et dévoile la magie du langage de votre âme. Á l'issue du module, vous êtes autonomes et pouvez poursuivre en créant au gré de vos envies.

nathalie.demanet@mailfence.com +32 49526880 https://www.presbytere-gonnetot.fr/stages/decouvrir-et-peindre-la-geometrie-sacree

